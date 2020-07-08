Küresel piyasalarda 'yeni vaka' endişeleri artırıyor

08 Temmuz 2020

Küresel piyasalarda iyimser havanın ve risk iştahının bozulduğu bir gün yaşanıyor. New York borsalarında dün yaşanan düşüşlerin ardından ABD vadelilerinde bu sabah yatay hareketler gözlemleniyor. Asya borsalarında ise karışık bir seyir var. Hafta başından bu yana yaşanan sert yükselişlerle 5 yılın zirvesini gören Çin borsasında artışlar bir miktar hız kesti. Çin ve Hong Kong'daki sınırlı yükselişler dışında Japonya, Avustralya ve Güney Kore borsalarında eksiler söz konusu.

Dolar/TL ise 6,85 ve 6,86 aralığında dar banttaki hareketlerine devam ediyor. Dolar/TL, 6,8630'tan; euro/TL 7,7440'ten el değiştiriyor.

Fed başkanlarının endişeli açıklamaları risk iştahını etkiliyor

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin destek paketlerinin sonuna yaklaşılmışken artan vakaların ekonomik büyümeyi etkileyeceğine yönelik endişelerini dile getirmesi de risk iştahını düşürüyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) Başkan Yardımcısı Randal Quarles, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan krizin henüz bitmediğini belirterek, "Bazı göstergeler ekonomik faaliyette bir toparlanma olduğunu gösterse de toparlanmanın önündeki yol oldukça belirsiz" ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, hafta sonu dünya genelinde 400 binden fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası rapor edildiğini belirterek, "Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık." dedi.

DSÖ: Salgın hızlanıyor, henüz zirveyi görmedik

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, salgının hızla yayıldığını ve ölümcül olduğunu vurguladı.

Petrol fiyatları dar bantta hareket ediyor

Koronavirüs vakalarının küresel bazda yükselmesi yakıt talebinin artacağı beklentilerini zayıflatırken, petrol fiyatları da son iki haftadır sıkıştığı dar bantta hareket ediyor. Petrol fiyatları ABD ham petrol stoklarındaki artışın ardından gerilerken, ABD'deki ham petrol üretiminin 2020 yılında beklenenden az düşeceğini öngören bir tahmin de piyasada arz

fazlası endişelerini artırdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.3 gerileyerek 42.95 dolar seviyesine düştü. ABD ham petrolü de %0.3 değer kaybederek 40.52 dolardan işlem gördü.

Altın 1800 dolar sınırına yakın

Altın koronavirüs vakalarındaki artış ve Fed'in ekonomiyi destekleyici yeni tedbirler alacağı beklentisiyle sekiz yıldan uzun bir sürenin zirvesine yakın seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün Kasım 2011'den bu yana en yüksek seviye olan 1,796.93 doları gördükten sonra bugün 1,792.79 dolar seviyesinden işlem gördü. Spot altında

psikolojik 1,800 dolar seviyesi yakından izleniyor.

Günün Ajandası



TÜİK fianansal yatırım araçları reel getiri oranlarını açıklayacak (10.00)

Hazine, iç borç istatistiklerini açıklayacak (17.30)

ABD'de MBA mortgage verileri (14.00), DOE petrol stokları (17.30) ve tüketici kredileri (22.00)