Küresel piyasalarda yeni vaka ve kısıtlama endişesi

22 Eylül 2020

Küresel piyasalar, artan koronavirüs vakaları ve kısıtlamaların geri dönme ihtimalinin gündeme gelmesiyle haftanın ikinci gününe de kayıpla başladı. Asya borsaları ve ABD vadeli kontratlarının neredeyse tamamında eksiler söz konusu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 gerilerken Avustralya borsası yüzde 0,7'den fazla düştü. Çin lokomotif endeksi yüzde 0,4 civarı değer kaybederken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,8 düşüş kaydetti. Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak. ABD vadelileri ise yüzde 0,3'ler düzeyinde ekside...

Tüketici güven endeksi verisinin takip edileceği yurt içi piyasalarda ise döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde tarihi zirvesini dün 7,64'ün üzerine taşıyan dolar/TL, bugüne 7,62'nin üzerinde başladı. Dün 8,90 ile 9 lira aralığında dalgalanan euro/TL, bu sabah 8,97-8,98 bandında değerleniyor.

Altın dünkü sert düşüşün ardından yatay



Uluslararası piyasalarda spot altın, güçlü ABD Doları'nın etkisi ile dün yaşanan sert düşüşün ardından bugün dar bir bantta hareket ediyor. Avrupa'da artan koronavirüs vakaları ve Fed Başkanı Powell'ın bu hafta Kongre komitelerinde yapacağı 3 sunum nedeniyle altında yatay bir seyre dönüş var. Dün bir ara 1882,57 dolar/ons ile 12 Ağustos'tan bu yana görülen en düşük seviyeyi test eden spot altın bu saban 1.906-1.920 doyar/ons bandında hareket ediyor. Şu sıralarda da da düne göre yüzde 0,08 kayıpla 1910,76 dolar/ons seviyesinde.



Analistler, spot altın fiyatlarının şu anda diğer faktörlerden çok ABD Doları'nın değerine hassasiyet gösterdiğini, ancak Avrupa'da yeni koronavirüs karantina tedbirlerinin fiyatlara destek verdiğini belirtiyorlar. Analistler, kısa vadede altın fiyatının 1900 dolar/ons seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesini beklemekle birlikte buranın yeniden kırılması halinde 1.870 dolar/ons sevilesinin test edileceğine de işaret ediyorlar.

Petrol fiyatları hafif yükseldi



Petrol fiyatları Meksika Körfezi'ndeki tropikal fırtınanın gücünü kaybetmesinin ardından dünkü kayıplarını toparlayarak ilk işlemlerde yükseldi ancak koronavirüs vakalarının artmasıyla

yakıt talebine dair endişeler devam ediyor. Brent petrolün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 41.57 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,48 yükselerek 39.5 dolardan işlem görüyor.

Küresel bankacılık sektörü hisseleri düşüşte

Birçok bankanın kaynağı belli olmayan şüpheli paranın el değiştirmesine aracı olduklarını

gösteren haberlerin ardından küresel bankacılık sektörü hisseleri dün sert gerilerken HSBC'nin

Hong Kong borsasındaki hisseleri ve Standard Chartered Hong Kong borsasındaki

hisseleri bugün de yüzde 2'den fazla düştü. İngiliz bankaları HSBC ve StanChart, yaklaşık son 20 yıldır şüpheli fonlara 2 trilyon dolardan fazla para aktarıldığı söylenen bankalar arasında yer alıyor.