Küresel piyasalarda yoğun veri akışı izleniyor

02 Ekim 2017

Küresel piyasalarda yeni haftada, İspanya'da gerçekleştirilen yasa dışı bağımsızlık referandumu ve ABD'de vergi reformu ile ilgili gelişmelerin yanı sıra yoğun veri trafiğinin takip edileceği belirtiliyor.

ABD'de geçen hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları ve detayları gelmeye başlayan Başkan Donald Trump'ın vergi reformu yatırımcıların odak noktasındaydı. Yeni haftada ise cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri akışı ile vergi reformuna ilişkin gelişmelerin izlenmeye devam edeceği belirtiliyor.

Analistler, Yellen'ın açıklamalarının "şahin" olarak değerlendirilmesi ile dolar endeksinin geçen hafta yükseliş eğiliminde hareket ettiğini ve önceki hafta kapanışına göre yaklaşık yüzde 1 değer kazandığını ifade ederek, bu hafta Yellen'ın konuşmasının da izlenmesi gerektiğini kaydetti. Cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 0,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 değer kazanarak rekor kırarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artışla tüm zamanların en yüksek ikinci kapanışını gerçekleştirdi.

Euro/dolar paritesinde düşüş sürdü

Avrupa tarafında, İngiltere'nin Brexit görüşmeleri devam ederken, İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde gerçekleştirilen yasa dışı bağımsızlık referandumu ile ilgili gelişmeler izleniyor. Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti, yasa dışı bağımsızlık referandumunda yüzde 90 "evet" sonucu çıktığını duyurdu. Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, referandum sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Katalonya vatandaşları olarak cumhuriyet yönetiminde kurulan bağımsız bir devlet olma hakkını kazandık. Katalonya, artık bir iç mesele değil, bir Avrupa meselesi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişmelerle geçen hafta yüzde 1,11 değer kaybeden euro/dolar paritesi, yeni haftaya da yüzde 0,4 azalışla 1,1760 seviyelerinden başladı.

Asya'da, Japonya dışındaki başlıca piyasalarda resmi tatil nedeniyle işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 artışla 112,9'a çıktı. Japonya'da açıklanan büyük işletmeler imalat endeksinin beklentileri aşmasının ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,13 yükseliş kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, eylül ayı imalat sanayi PMI

11.00 Euro Bölgesi, eylül ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, eylül ayı imalat sanayi PMI

12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı işsizlik

16.45 ABD, eylül ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, eylül ayı ISM imalat endeksi

17.00 ABD, ağustos ayı inşaat harcamaları

Kaynak: AA