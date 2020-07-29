Küresel piyasalarda yönsüz seyir; dolar ve euro sakin

29 Temmuz 2020

Küresel piyasalarda bu sabah yönsüz bir seyir hakim. Dolar iki yılın dip seviyesine yakın seyir izlerken, ABD ekonomisiyle ilgili endişeleri artan yatırımcılar yön bulmak için Kongre'de ele alınacak yardım paketi ve Fed'in para politikası kararını bekliyorlar. Asya borsalarında Japonya, Avustralya ve Hindistan borsalarında eksiler dikkat çekerken Çin ve Güney Kore borsaları ise artıda. ABD vadelilerinde ise yüzde 0,2 civarı kayıplar yaşanıyor.

Fed bugün TSİ 21:00'de faiz kararını açıklayacak ve Fed Başkanı Jerome Powell ise

toplantıdan yarım saat sonra basın toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıda mevcut faiz oranının

değişmemesi bekleniyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu gece alacağı faiz kararının genişleme yanlısı bir duruş sergileyeceği, muhtemelen daha yüksek enflasyona göz yumacağı tahmin ediliyor.

Yurt içinde ise haziran ayına ilişkin dış ticaret verileri, turizm istatistikleri ve yılın ikinci enflasyon raporu gibi önemli bir veri akışı mevcut. Veriler öncesinde dolar/TL 6,94'ten euro/TL ise 8,15'ten el değiştiriyor.

Dolar endeksi 9 yılın en kötü aylık performansına doğru ilerliyor

Dolar endeksi bugün yüzde 0.3 civarı düşüşle dün gördüğü iki yılın en düşük seviyesine yakın

olan 93.720'de seyrediyor. Dolar, temmuz başından bu yana yüzde 3.7 gerilerken, ayın geri kalanında toparlanamazsa 9 yılın en kötü aylık performansını göstermiş olacak.



Petrol, stok verilerindeki düşüş sonrası yükseldi

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının beklentilerden fazla düşüş göstermesi ile

yükseldi.



American Petroleum Institute raporuna göre, ABD ham petrol stokları geçen hafta 6.8 milyon

varil azalarak toplamda 531 milyon varile düştü. Analistlerin beklentileri ise stoklarda 357,000 varil artış olacağı yönündeydi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,3 civarı artışla 43,36 dolara çıkarken, ABD hafif ham petrolü ise 41 doların üzerine çıktı.

Altında kar satışları sürüyor

Altın, Fed'in para kurulu toplantısı öncesinde dolardaki düşüşün hafifçe durması ve

yatırımcıların dünkü rekor altın fiyatlarından sonra kârlarını realize etmeleri ile düşüş

gösterdi.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 1.950 dolara indi. OANDA analisti Jeffrey Halley, "Fed'in aşırı parasal genişleme yanlısı duruşunu sürdüreceğini tahmin ediyorum ve bunun da değerli maden fiyatlarını destekleyeceğine inanıyorum" diye belirtti.