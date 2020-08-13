Küresel piyasalarda yönsüz seyir

13 Ağustos 2020

Küresel piyasalar, bugünkü işlemlerde herhangi bir yöne işaret etmiyor. Asya borsalarında Japonya'da yüzde 1,5'in üzerinde yükseliş dikkat çekerken diğer ülkelerde çok sınırlı yükselişler yaşanıyor. Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,2 civarında artıda. ABD vadelilerde ise işlemler yüzde 0,2 civarı ekside.

Asya borsaları, ABD'de koronavirüs vakalarının sayısının sabitlenmesi ve ABD enflasyonunda beklenmeyen artışın risk iştahını canlandırmasının ardından, yatırımcıların dolarlarını satarak teknoloji hisseleri ve altına dönmesi sonucunda Wall Street'i izleyerek yükseldi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endekslerinin takip edileceğini belirterek, COVID-19 tedavisine yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

Dolar/TL güne dünkü kapanış seviyeleri olan 7,33'ün hemen üzerinde başlarken euro/TL ise hafif artışla 8,67'den el değiştiriyor.

Altın fiyatlarında artış

Altın dolardaki zayıf seyrin etkisiyle yüzde 1 yükselerek 1.900 doların üzerine çıkarken, son derece düşük faiz ortamı ve COVID-19 vakalarındaki artışın küresel ekonomiye yansımasına yönelik endişeler güvenli liman talebini destekledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün oynak işlemlerde 1.900 dolar seviyesinin altında kaldıktan sonra bugün yüzde 1 artışla 1.936 dolara yükseldi.

Petrolde sınırlı düşüş

Ham petrol fiyatları hafif gerilemesine rağmen önceki gün petrol stoklarında azalma olduğunu gösteren ABD hükümet verisinin, koronavirüse rağmen petrol talebinin canlandığı görüşlerini desteklemesiyle başlayan kazanımlarını korudu.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı önceki işlem gününde yüzde 2 yükseldikten sonra bugün 8 sent düşüşle 45,35 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü dün yüzde 2,6 yükseldikten sonra bugün 6 sent düşüşle 42,61 dolara geriledi.

Sürpriz enflasyon artışı S&P 500'de rekor getirdi

ABD borsalarında dünkü yükselişler sonrası S&P 500 endeksi rekor seviyede kapandı. ABD tüketici fiyatları yükselen yakıt maliyetlerinin etkisiyle Temmuz'da yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde yükselirken ve çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 1,6'da kaldı. ABD'de tüketici fiyatlarının yüzde 0,3 artması bekleniyordu. Aynı zamanda, ABD'de günlük yeni COVID-19 enfeksiyonlarının sayısı 55,000 civarında sabitleniyor gibi görünüyor. S&P 500 endeksi vadeli işlemler yatay seviyede işlem görüyor.

ABD'de yeni destek paketinde uzlaşılamaması dolara değer kaybettiriyor

Dolar, ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında ABD ekonomisine yönelik yeni canlandırma paketi konusunda uzlaşmaya varılacağına dair umutların azalmasıyla başlıca para birimleri karşısında değer kaybetti.

Avustralya doları beklentilerin üzerinde açıklanan istihdam verisinin ülkenin ikinci büyük şehrinde devam eden koronavirüs salgınıyla ilgili endişeleri yatıştırmasının ardından yükseldi.

ABD Hazine getirilerindeki düşüş nedeniyle dolar geriledi, ancak analistler ABD Kongre üyeleri ekonominin koronavirüsten kurtulmasına yardımcı olmak için sonuda daha fazla canlandırma adımı üzerinde anlaşacaklarını ve şu anda yalnızca geçici bir pürüz olduğunu söylüyor. Dolar euro karşısında 1.1813'e gerileyerek dünkü yüzde 04 değer kaybını artırdı. Dolar endeksi yüzde 0,2 geriledi ancak hala geçen hafta gördüğü iki yılın dip seviyesinin üzerinde bulunuyor.