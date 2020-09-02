Küresel piyasalarda yönsüz seyir

02 Eylül 2020

Küresel piyasalar, dün ABD'de Nasdaq ve S&P 500 borsalarında gelen rekorlar sonrası bugün karışık bir seyir izliyor. ABD vadelilerinde işlemler artıda gerçekleştirilirken Asya borsaları net bir yön belirtmiyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,2; Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,3 civarında yükseldi. Çin hisseleri ise hafif geriliyor. Güney Kore ve Hindistan borsaları yatay seyrederken Avustralya yüzde 1,5 düzeyinde değerlendi.

Yurt içinde bugün, TCMB finans dışı firma net döviz pozisyonunu dışında veri gündemine dair önemli bir akış bulunmuyor. Siyasi gelişmelerin ve koronavirüs salgının izleneceği yeni güne TL de sakin başladı. Döviz kurları dünkü kapanış seviyelerine yakın işlem görürken dolar/TL 7,3640'tan euro/TL ise 8,7650'den değerleniyor. Öte yandan bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Başkan Yardımcılığına Emrah Şener yeniden atandı. açıklayacak

Altın fiyatları geriledi

Altın fiyatları ABD'de imalat sektörünün büyüme kaydettiğini gösteren verinin güvenli liman

altının cazibesini azaltmasının ardından doların toparlanması sonucunda geriledi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1.991 dolar ile 19 Ağustos'tan bu yana en

yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0,3 düşüşle 1.964 dolara geriledi.

Brent petrol 46 dolar sınırında



Ham petrol vadeli kontratları ABD ham petrol stoklarındaki beklentilerin üzerinde düşüşün

desteği ve ABD ile Çin'de imalat sektörünün büyüme kaydettiğini gösteren verilerin salgından

toparlanmaya yönelik iyimserliği ve risk iştahını canlandırmasıyla kazanımlarını artırdı.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil 45.95 dolara yükselerek kazanımlarını üçüncü güne taşıdı. ABD hafif ham petrolü ise 43.10 dolara yükseldi.



Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD ham petrol stoklarının 28 Ağustos ile biten haftada

6,4 milyon varil düşüşle yaklaşık 501,2 milyon varile gerilediğini açıkladı. Analistler ham

petrol stoklarının 1,9 milyon gerilemesini bekliyorlardı.

ABD borsalarında rekor geldi



S&P 500 ve Nasdaq endeksleri dünkü işlemlerde yüzde 0,75 ve yüzde 1,39 kazanımlarla rekor seviyede kapanırken teknoloji hisseleri kazanımlara öncülük etti.Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketi olan Apple, şirketin tedarikçilerinden bu yılın sonlarında en az 75 milyon 5G iPhone yapmalarını talep ettiği haberinin ardından yüzde 4'e yakın yükselerek değerini neredeyse 2.3 trilyon dolara çıkardı. ABD ISM imalat endeksi yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesini gördü.