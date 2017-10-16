Küresel piyasalarda yükseliş sürüyor

16 Ekim 2017

ABD'de cuma günü açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 2,2 artışla beklentilerin altında kalmasının ardından pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,13 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,09 değer kazanarak tarihi zirvelerine yakın kapanış yaparken, Nasdaq endeksi de yüzde 0,22 değer kazanarak haftayı rekorla tamamladı.

Analistler, geçen hafta açıklanmaya başlayan bankaların 3’üncü çeyrek finansal sonuçlarının bu hafta da devam edeceğini belirterek, makroekonomik verilerin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın atacağı adımların da izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Avrupa tarafında, Brexit görüşmeleri, İspanya'da referandum sonrası gelişmeler, Almanya'da hükümet kurma çalışmaları ve Avusturya'daki seçim sonuçlarının yankıları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cuma günü Almanya’da DAX endeksi yüzde 0,07 artarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Yeni haftada veri trafiğinin görece zayıf olduğunu belirten analistler, avro/dolar paritesinin seyrinin izlenmesi gerektiğini kaydetti. Parite, geçen haftayı 1,1821 seviyesinde tamamlaması sonrası bugün Asya piyasalarında 1,1800-1,1820 dar bandında dengelendi.

Asya borsalarında alımlar sürüyor

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.