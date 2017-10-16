Küresel piyasalarda yükseliş sürüyor
Küresel piyasalarda, geçen haftanın son işlem gününde açıklanan ABD enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından etkili olan pozitif seyir, yeni haftaya da taşındı.
ABD'de cuma günü açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 2,2 artışla beklentilerin altında kalmasının ardından pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,13 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,09 değer kazanarak tarihi zirvelerine yakın kapanış yaparken, Nasdaq endeksi de yüzde 0,22 değer kazanarak haftayı rekorla tamamladı.
Analistler, geçen hafta açıklanmaya başlayan bankaların 3’üncü çeyrek finansal sonuçlarının bu hafta da devam edeceğini belirterek, makroekonomik verilerin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın atacağı adımların da izlenmesi gerektiğini kaydetti.
Avrupa tarafında, Brexit görüşmeleri, İspanya'da referandum sonrası gelişmeler, Almanya'da hükümet kurma çalışmaları ve Avusturya'daki seçim sonuçlarının yankıları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cuma günü Almanya’da DAX endeksi yüzde 0,07 artarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.
Yeni haftada veri trafiğinin görece zayıf olduğunu belirten analistler, avro/dolar paritesinin seyrinin izlenmesi gerektiğini kaydetti. Parite, geçen haftayı 1,1821 seviyesinde tamamlaması sonrası bugün Asya piyasalarında 1,1800-1,1820 dar bandında dengelendi.
Asya borsalarında alımlar sürüyor
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.
Çin'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi eylülde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 arttı.
Beklentiler doğrultusunda artan enflasyon verisine karşın 18 Ekim Çarşamba günü başlayacak Komünist Parti Kurultayı öncesinde Şanghay bileşik endeksi kapanışa doğru yüzde 0,2 değer kaybederek 3.380,92 puana geriledi.
Japonya'da sanayi üretimi ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 yükselmesinin ardından Nikkei 225 endeksi son dönemdeki yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Endeks, 21.347,07 puanla Kasım 1996'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesi sonrasında günü yüzde 0,5 artışla 21.255,56 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 111,80 seviyelerinde yatay seyrediyor.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 2.479,29 puandan günü kapattı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 32.537,20 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 28.734,80 puanda seyrediyor.