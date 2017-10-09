Küresel piyasaları yoğun bir hafta bekliyor
Küresel piyasalar bu hafta yoğun haber ve veri akışına odaklandı.
Küresel piyasalar açısından, yatırımcılar bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarını takip edecek.
Avrupa tarafında ise verilerden çok İspanya'daki siyasi gelişmeler izlenecek.
Bu hafta açıklanacak veriler arasında, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'ndeki sanayi üretimi öne çıkıyor.
Geçen hafta ABD borsalarında rekorlar kırılırken, Avrupa borsalarında da yükseliş eğiliminin öne çıktığı görüldü.
Euro/dolar paritesi ise İspanya'nın doğusundaki Katalonya'nın Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'un, tek taraflı bağımsızlık ilanından geri adım atmayacaklarını söylemesiyle cuma günü 1,1670 seviyesine kadar gerilemesi sonrası yeni haftanın açılışında 1,1700-1,1750 bandında işlem görüyor.
Bugün bir haftalık tatilin ardından işleme açılan Çin'de Şanghay bileşik endeksi, önceki kapanışına göre yüzde 1 değer kazanarak 3.410 puanla Ocak 2016'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Japonya'da resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 geriledi.
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