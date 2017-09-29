Küresel piyasaların gündemi yoğun

29 Eylül 2017

Küresel piyasalar, ABD'deki vergi reformuna ilişkin iyimserlik ve beklentilerden iyi gelen makro ekonomik verilerle pozitif bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD'de Başkan Donad Trump'ın vergi reformuna ilişkin detaylar henüz çok netleşmese dahi yatırımcılarda artan iyimserlik, New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenmesini sağladı. Dün ABD 2'nci çeyrek büyüme verisinin yüzde 3'ten yüzde 3,1'e revize edilmesinin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,18 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, Nasdaq endeksi de günü önceki kapanışının hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, ekonomik göstergelerin pozitif seyretmesi ve vergi reformuna ilişkin iyimserlikle piyasaların yükseliş eğilimini koruduğunu ancak vergi reformunun detaylarına ilişkin tartışmaların da sürdüğünü ifade etti. Trump'ın Başekonomi Danışmanı Cohn, dün özellikle vergi reformunun bütçe yükü üzerindeki tartışmalarla ilgili açıklamada bulundu ve "Vergi kesintileri nedeniyle bütçe açığında oluşabilecek artış daha yüksek ekonomik büyümeyle telafi edilebilir." ifadelerini kullandı. Dolar endeksi reforma ilişkin belirsizliklerle dün yüzde 0,3 değer kaybederek 93 sınırına kadar inse de bugün Asya piyasalarında 93,2 seviyesinde dengelendi.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 1,8 artması ve Brexit ile ilgili görüşmelerden yeni bir detay gelmemesi sonrasında gözler, İspanya'da yasa dışı ilan edilmesine karşın pazar günü gerçekleştirilmesi beklenen Katalonya bölgesindeki referanduma çevrildi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,37, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 yükselirken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da başta enflasyon olmak üzere açıklanan verilerin ardından Nikkei 225 endeksi yatay bir seyir izlerken, dolar/yen paritesi dünkü kayıplarının önemli bir kısmını telafi etti ve 112,6 seviyesine çıktı. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 değer kazandı.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.55 Almanya, eylül ayı işsizlik

11.30 İngiltere, 2. çeyrek 2017 GSYH

12.00 Euro Bölgesi, eylül ayı TÜFE

15.30 ABD, ağustos ayı kişisel gelir ve harcamalar

16.45 ABD, eylül ayı Chicago PMI

17.00 ABD, eylül ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

Kaynak: AA