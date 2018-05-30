Küresel piyasaların gündemi yoğun

30 Mayıs 2018

ABD’nin 50 milyar dolar değerinde ek gümrük vergisi uygulayacağı Çin menşeli ürünlerin nihai listesinin 15 Haziran’da, bu ülkeye yönelik yatırım kısıtlamaları ve ihracat kontrollerinin ise 30 Haziran’da açıklanacağı haberi ticaret savaşı endişelerini artırırken, azalan risk iştahı yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü enstrümanlara yönelmesine neden oldu.

Söz konusu gelişmelerle, ABD 10 yıllık tahvil faizleri düşüş eğilimini devam ettirerek yüzde 2,76'ya kadar gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 1,58, S&P 500 endeksi yüzde 1,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. Dolar endeksi ise artan küresel taleple yüzde 0,7 değer kazanarak 95'in üzerine çıktı.

Avrupa tarafında, ABD'nin ithal otomobil ve otomobil parçalarına gümrük vergisi uygulamasının, Almanya’ya 5 milyar avroya mal olabileceği yorumları ve Sentix Avro Bölgesi Dağılma Endeksi'nin, mayısta Nisan 2017'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkması, İtalya'daki siyasi belirsizliklerin devam ettiği ortamda pay piyasalarında sert düşüşlere neden oldu. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,29 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,26 değer kaybederken, İtalya pay piyasasındaki düşüş yüzde 3'e yaklaştı.

Asya borsaları satıcılı

Asya borsalarında küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

İtalya'daki siyasi belirsizlikler, ABD ile Çin arasında ticaret savaşı endişelerinin artması ve Avrupa ekonomisinde güç kaybına ilişkin tedirginlikler küresel piyasalarda risk iştahını azalttı. Öte yandan, Japonya'da perakende satışlar nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarken, tüketici güven endeksi mayısta 0,1 puan azalarak 43,8 seviyesine geriledi.

Söz konusu gelişmeler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 17 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından günü de yüzde 1,5 azalışla 22.018,52 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise dünkü gerilemesine bugün de devam ederken, yüzde 0,1'lik değer kaybıyla 108,7 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.051,88 puanla 1 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye gerilerken, kapanışa yakın yüzde 2 düşüşle 3.059,5 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 azalışla 2.409,03 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 düşüşle 34.811,12 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 gerilemeyle 30.036,95 puanda seyrediyor.