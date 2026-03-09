Küresel risk dalgası kriptoyu baskılıyor: Bitcoin'de sert geri çekilme

Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların petrol fiyatlarını yukarı taşıması ve ABD dolarındaki güçlenme, kripto para piyasasında satış baskısını artırdı.

Hafta sonu 70 bin doların üzerinde kalıcılık sağlayamayan Bitcoin, 65.639,70 dolara kadar geriledi. Kripto para, yeni haftanın ilk işlem gününde ise 67 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabası gösterdi.

Bitcoin fiyatı, ay başından bu yana yüzde 20, yıl başından bu yana ise yüzde 23 düşüş kaydetti. Kripto para birimi, son işlemlerde düne göre yüzde 0,3 yükselişle 67.420,72 dolar seviyesinde dengelendi.

Makro gelişmelere duyarlılık sürüyor

Saxo Bank analistleri, Bitcoin ve Ether'ın kritik psikolojik eşiklerin üzerinde kalmayı başardığını ancak dijital varlık piyasasının makroekonomik gelişmelere karşı hassasiyetini koruduğunu belirtti.

Analistler, petrol fiyatlarındaki hareketler, faiz beklentileri ve jeopolitik risklerin kripto piyasasında yön üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini vurguladı.

Morgan Stanley 70 bin dolar seviyesi için uyarmıştı

Bitcoin'e ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerden biri de geçen hafta ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'den gelmişti.

Morgan Stanley analistleri, Bitcoin'in 70 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasının piyasa momentumunda önemli bir değişime yol açabileceğini belirtmişti. Analistlere göre bu seviyenin aşılması, kripto para piyasasında yeni bir yükseliş dalgasının önünü açabilecek kritik bir eşik olarak görülüyordu.

Analistler, Bitcoin'in söz konusu direnç seviyesini aşamaması durumunda ise satış baskısının yeniden artabileceğine dikkat çekmişti.

Bu senaryoda fiyatın 62 bin ile 60 bin dolar aralığında bulunan destek bölgesine doğru geri çekilebileceği ifade edilmişti.