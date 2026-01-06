Küresel risk iştahı Bitcoin'i destekliyor: 7 haftanın zirvesine yükseldi

Piyasalarda yılın başından bu yana küresel hisse senedi ve emtia piyasalarında artan risk iştahı, kripto para piyasasına da olumlu yansıyor.

Bu görünümle birlikte kripto varlıklar pozitif seyrini sürdürürken, Bitcoin 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise yalnızca bir günde yaklaşık 70 milyar dolar artarak 3,21 trilyon dolara yükseldi.

Makroekonomik cephede, ABD’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) 2025 Aralık ayında 51,8 ile son 5 ayın en düşük seviyesine gerilemesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Bu beklentiler, yatırımcıların riskli varlıklara olan talebini destekleyen ana unsurlar arasında yer aldı.

Jeopolitik tarafta ise ABD'nin Venezuela'ya düzenlendiği operasyon ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşini ülkeden kaçırmasına ve yargılama sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Ayrıca Maduro hükümetinin, ABD yaptırımları altında olmasına rağmen kayda geçirilmemiş bir Bitcoin pozisyonuna sahip olabileceğine yönelik spekülasyonlar da gündemdeki yerini koruyor.

Bitcoin fiyatlarında son durum

Dün gece saatlerinde 94 bin 745 dolarla 7 haftanın zirvesine yükselen Bitcoin fiyatları bugün bir miktar geri çekildi.

Saat 10.50 itibarıyla lider kripto Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0,84 yükselişle 93 bin 247 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'in hafta başında aşılan 92 bin dolar bölgesi üzerinde kalıcılık sağlaması, kısa vadeli teknik görünümün güçlendiğine işaret olarak yorumlanıyor.

Analistler yukarı yönlü hareketin devamında 94 bin 200 ve 94 bin 800 seviyelerinin kısa vadeli direnç noktaları olduğunu söylüyor. Olası geri çekilmelerde ise 93 bin 200 dolar seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor.

Aynı dakikalarda Ethereum ise yüzde 2,08 yükselişle 3 bin 221 dolardan, Ripple (XRP) yüzde 9,40 yükselişle 2,33 dolardan, Solana ise yüzde 1,74 yükselişle 137,74 dolardan işlem görüyor.