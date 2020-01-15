Küresel risk iştahı zirveye koşuyor

15 Ocak 2020

Hilal SARI

Küresel ticaretin ekonomik krizden bu yana deneyimlediği en kötü yıl olan 2019’da zirve yapan jeopolitik riskler ve ticaret savaşları bir durulma dönemine girilmiş gibi görünüyor. Ortadoğu’da ABD-İran gerilimi korkulan bir noktaya gelmedi. ABD-Çin ticaret savaşında restleşmeler sürse de ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden seçilmek için ilave gümrük vergilerine 2020 yılı boyunca dokunması beklenmiyor. Trump ve Çin Başbakanı Liu He bugün ticaret savaşlarının ilk ateşkesi olarak da kabul edilen anlaşmaya Washington’da imza atacak. Bu gelişmelere paralel ABD önceki gün Çin’i ‘para birimini manipüle eden’ ülkeler listesinden çıkartıp Japonya, İtalya ve Almanya gibi ülkelerin de yer aldığı ‘ gözlem’ listesine aldı. Haberin ardından ‘ilk faz’ imzaları öncesinde Çin yuanı dolar karşısında 6.8670 düzeyi ile altı ayın zirvesine yükseldi.

ABD borsaları yine rekor kırdı

Tüm bu gelişmeler küresel hisse piyasalarının neşesini yerine getirdi ve borsalar 2019 yılında da olduğu gibi 2020’nin ilk haftalarında da yeni tarihi rekorlar kırmaya devam etti. Yatırımcının güvenli varlıklardan uzaklaşma eğilimi güçlendi. Dow Jones geçen cuma tarihinde ilk kez 29 bin puanı gördü. S&P 500 dün 3 bin 288 puanla tarihi zirvesinde. 9 bin 274 puanla Nasdaq da tarihi rekorunu tazeledi. MSCI’nın en kapsamlı tüm ülkeler küresel hisse endeksi MSCI AC World de 572,41 puanla zirve yaptı. ABD’de bu hafta açıklanmaya başlayan şirket finansal sonuçları ise piyasaların önümüzdeki haftalardaki yönünü belirleyecek en önemli gelişmelerden olacak. Büyük bankalarla başlayan seride J.P. Morgan Chase beklenenin üzerinde kar payı açıkladı. Bankanın 2019 yıllık karı ise 36.4 milyar dolarla rekor kırdı.

Yen, altın ve petrol düşüşte

Risk iştahını artıran barış ve iyimserlik havası güvenli liman olarak görülen varlıkları da tekrar düşüşe geçirdi. Japon yeni 109,92 dolara kadar gerilerken, altın da jeopolitik gerilimle çıktığı 1.611 dolar zirvesinden uzaklaşıp 1.550 dolar etrafında yerini sağlamlaştırdı. Brent dün Petrol fiyatları dün ilk faz anlaşması öncesinde talep beklentisiyle hafif yükselse de yıl başından bu yana yüzde 2.5 geriledi. ABD’nin artık petrol konusunda kendine yetebiliyor olması ve Batılı ülkelerin sürdürülebilir kaynaklara olan eğilimi de petrolde jeopolitik gerilimlerle dahi çok güçlü yükselişler olmayacağı ihtimalini güçlendiriyor. Euro/dolar paritesi ise 1,1145 düzeyine kadar yükseldikten sonra tekrar 1,1118 düzeyine geriledi. Dolar endeksi ise 97,44 ile yüzde 0,11 artıda.

‘Genişlemenin etkisi sürecek'

Bağımsız denetim şirketi Deloitte, 2020 ekonomik görünüm analizlerinde parasal genişlemenin devam ederek bu risk iştahının süreceğini öngörüyor. Deloitte, geçen yıl yapılan faiz indirimlerinin etkisinin ‘önce finans piyasalarında, sonra reel sektörde’ hissedildiğine dikkat çekerek, bu faiz indirimlerinin 2020’de küresel ekonomiyi aşağı yönlü risklere karşı koruyacağını belirtiyor. Öte yandan bazı bankalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğini öngörüyor. İsviçre merkezli UBS bu bankalardan biri. Bankaya göre Fed, bu yıl üç faiz indirimi yapabilir. Diğer birçok kurum Fed’den bu yıl hiç indirim beklemiyor veya en fazla bir indirim öngörüyor. Resesyon riski konusunda ise Deloitte 2020’nin küresel büyüme açısından neredeyse 2019’la benzer bir eğilim göreceğimizi fakat çok uzun bir iyileşme döneminin ardından bu yıl resesyona girilmemesinin bile bir başarı anlamına geleceğini belirtiyor.

İyimserlik onbir yılın zirvesinde

Deloitte’un Birleşik Krallık şirketlerinin CFO’larıyla yaptığı anketin sonuçları iş dünyasının artık Brexit’i ana endişe olarak görmediğini ortaya koydu. Anketin yapıldığı 11 yıl boyunca CFO’ların iyimserliği bu kadar hızlı yükselmemişti. İngiliz şirketlerin dört yıldır ilk kez sermaye harcamalarını artırması öngörülüyor.

Anlaşmanın içeriği netleşecek

ABD Başkanı Trump ABD-Çin ilk faz anlaşmasına bugün imza atıyor ama uzmanlar hala anlaşmanın detayları konusunda net değil. İmzaların atılmasıyla resmi olarak yayınlanacak ilk faz anlaşması bu konudaki belirsizliği de sonlandıracak.

Türkiye ve gelişen piyasalar da payını alıyor

Küresel piyasalardaki ralli Türkiye piyasalarına da yansıyor. İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, “Türkiye varlıkları İran ile ilgili jeopolitik risklerin arttığı bir ortamda gelişmekte olan piyasalardan daha az değer kaybetti; risk iştahı iyileşirken ise dünyadan daha güçlü performans gösterdi" dedi.

Küresel ekonomide risk iştahının artması Türkiye gibi gelişen ekonomilerinin de lehine işliyor. Ocak 2019’da 91 bin puanda olan Borsa İstanbul da risk iştahından payını aldı ve dün 121 bin 423 puanla kapanış rekoru kırdı. Bir önceki kapanış rekoru 29 Ocak 2018'de 120 bin 845 puandı. İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, Türk varlıklarının uzun soluklu bir yükselişin eşiğinde olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Türkiye risk iştahı iyileşirken dünyadan daha güçlü performans gösterdi. Kötü haber karşısında direnirken, iyi haberle yükselmemiz, Türkiye varlıklarının teknik olarak güçlendiğini ve küresel koşullar bozulmazsa uzun soluklu bir yükselişin eşiğinde olduğumuzu gösteriyor.”