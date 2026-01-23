Küresel yatırım devinden dikkat çeken hisse satışı

Yaklaşık 9 trilyon sterlinlik varlığı yöneten küresel yatırım devi Vanguard, İngiltere piyasalarından kademeli olarak nakit çekmeye başladı. Şirket, popüler portföy fonu LifeStrategy'de bulunan İngiltere hisselerinde yaklaşık 2 milyar sterlinlik azaltıma giderek, ülke ekonomisine yönelik yatırım algısı ve hükümetin “Londra finans merkezini güçlendirme” hedefleri açısından dikkat çeken bir sinyal verdi.

Aşamalı şekilde uygulayacak

Vanguard, LifeStrategy ürün grubunda İngiltere hisse senetlerinin payını yüzde 25’ten yüzde 20’ye indireceğini açıkladı. Bu değişiklik, toplamda 1,85 milyar sterlinlik İngiltere hisse senedi pozisyonunun azaltılması anlamına geliyor. Şirket, planı Mart-Haziran döneminde aşamalı şekilde uygulayacak.

“Yatırımcı daha küresel düşünüyor”

Vanguard, kararın arkasındaki temel gerekçenin İngiliz yatırımcıların “daha küresel odaklı” bir yaklaşım benimsemesi olduğunu belirtti. Şirket, İngiltere’de 4 milyon müşteriye sahip olması nedeniyle bu hamleyle yerel yatırım eğilimlerine dair önemli bir gösterge olarak görülüyor.

Hükümet için kritik dönemde geldi

Karar, Maliye Bakanı Rachel Reeves’in “Yeni bir altın çağ” vurgusu yaptığı ve Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda İngiltere’yi yatırım için cazip bir merkez olarak tanıtmaya hazırlandığı haftaya denk geldi. Bu nedenle hamle, hükümet cephesinde “yatırım güveni” başlığını yeniden gündeme taşıdı.