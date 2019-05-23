Küresel yatırımcı taktik değiştirdi!
Ticaret savaşları ile ekonomik yavaşlama endişelerinden kaynaklanan dünya borsalarındaki zayıflığın süreceğini düşünen yatırımcı, bunu fırsata çevirmenin yollarını arıyor... Evrim Küçük'ün haberi...
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