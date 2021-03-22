Kurlarda yüksek oynaklık devam ediyor

Merkez Bankası'ndaki sürpriz başkan değişimi sonrası ilk işlem gününde, tüm gözler piyasaların vereceği tepkilere çevrildi. Türk Lirası varlıklar haftaya sert kayıplarla başladı.

Dolar/TL'de gece Asya'da hacimsiz piyasada yüzde 15'i aşan yükselişlerle 8,47 seviyeleri görülürken, benzer hareketlerin yaşandığı euro/TL'de 10 liranın üzerine çıktı ve 10,08'ler test edildi.

Asya piyasalarındaki ilk tepkilerin ardından bu sabah saatlerinde kurlar bir miktar gevşedi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan gelen 'serbest piyasa mekanizmasından taviz verilmeyeceği açıklamasıyla birlikte düşüş yaşandı. Dolar/TL, 7,50'lere çekilirken, euro/TL ise 9,15'e kadar indi. Kurda aşağı yönlü hareketler sınırlı kalırken, yukarı yönlü dalgalı görünüm ağırlık kazanıyor.

Saat 12:00 itibariyle dolar/TL 7,9590 ve euro/TL 9,4950 seviyesinde yer aldı.

KİM, NE DEDİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecek.

AK Parti Ekonomi İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli: Optimal pozitif reel faiz seviyesini belirlemede para politikası araçlarını rasyonel kullanmayan merkez bankası başkanını değiştirmek piyasalara meydan okumak değil.

İlk toplantı bankacılarla yapıldı

TCMB’nin yeni Başkanı Kavcıoğlu ilk açıklamasında, enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği yönetimindeki banka genel müdürleri ile toplantı yaptı. Bankacılık kaynakları, faydalı bir görüşmenin gerçekleştiğini belirterek, piyasaya müdahale edilmeyeceği ve piyasaların kendi içinde hareket edeceği izleniminin edinildiği aktardı.