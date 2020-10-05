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Kuroda: Ekonomik belirsizlikler halen çok yüksek

BoJ Başkanı Kuroda, Japonya ekonomisindeki belirsizliklerin devam ettiğini duyurdu.

Kuroda: Ekonomik belirsizlikler halen çok yüksek
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Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, Japonya ekonomisindeki belirsizliklerin halen çok yüksek düzeyde olduğunu açıkladı.

Bir çevrimiçi etkinlikte konuşan Kuroda, Japonya'da ekonomik toparlanmanın orta düzeyde olduğunu söyledi.

BoJ'un para politikasını daha fazla gevşetme konusunda çekinmeyeceğini ifade eden Kuroda, mevcut önlemlerin etkili olduğunu ifade etti.

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