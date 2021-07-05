Kütahya Şeker halka arzının büyüklüğü 196,7 milyon TL oldu

Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. paylarının halka arzı 1 - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşti. Halka arzının büyüklüğü 196,7 milyon TL oldu

Kütahya Şeker'in çıkarılmış sermayesinin 11.500.000 TL'lik kısmını temsil eden mevcut ortaklardan Kiler Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 4.684.390 TL nominal değerli toplam 4.684.390 adet payın ve mevcut ortağımız ve Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin sahip olduğu 4.684.390 TL nominal değerli toplam 4.684.390 adet pay, olmak üzere toplam 9.368.780 TL nominal değerli 9.368.780 adet pay, halka arz edildi.

Kütahya Şeker paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 21 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 196.744.380 TL olarak gerçekleşti.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre toplam filtre edilmemiş 20.148 adet emir ile toplam 9.506.402 pay karşılığı toplam 199.634.442 TL talep toplandı. Mükerrer tarama yapıldıktan sonra 19.564 adet emir ile talep edilen toplam 9.368.780 pay dağıtıma konu edildi.