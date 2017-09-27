Kuveyt Türk, 10 startupa 10 milyon TL destek sağladı

27 Eylül 2017

İrem ÇETİNGÖZ

Kuveyt Türk'ün Workinton işbirliğiyle projelendirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi açıldı. Yüzlerce proje arasından ilk etapta seçilen teknoloji tabanlı 10 startup, projelerini hayata geçirmek için çalışmalarına başladı. Bu sayede Kuveyt Türk 6 ay sürecek projede 10 startupa 10 milyon TL destek sağladı.

Projenin tanıtımı dün Workinton Astoria Şubesi'nde düzenlenen törenle gerçekleşti. Seçilen 10 startup, Lonca Girişimcilik Merkezi'nde teknoloji odaklı, ölçeklenebilir iş fikirlerini, sürdürülebilir ve hızlı şekilde ticari faaliyete dönüştürmeye başladı. Genç girişimciler, bu yolculukta mentorlar, danışmanlar, geçmiş dönem girişimciler, yatırımcılar, uzmanlar ve yurtdışı danışmanlardan oluşan mentor takımı ile ihtiyaç duydukları her konuda her zaman destek alabilecekler. Lonca Girişim Merkezi genç girişimcilere 400 metrekare alanda hizmet verecek.

Basın toplantısında konuşan Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, "Kuveyt Türk olarak bu yıl ilk defa farklı fikirlerinin yönlendirilmesini bekleyen gençlere destek olmak, onların projelerinin hayat bulmasını sağlamak amacıyla Hackathon'u düzenledik. Şimdi de yeni fikirlerin oluşmasına katkı sağlayacak Lonca Girişimcilik Merkezi'ni hayata geçirdik. Geçtiğimiz ayki duyurumuz üzerine Lonca'ya bine yakın girişimci başvurdu. Jüri tarafından seçilen 10 projenin sahipleri çalışmalara hızlıca başladı" dedi. Yılmaz, 6 aylık projede seçilen ilk 10 genç girişimci için 10 milyon TL destek sağladıklarını ifade etti.

"Türkiye'de toplam 14 lokasyonumuz var"

Workinton CEO'su Pınar Massena ise 2017 yılının Haziran ayında Workinton bünyesindeki startupları daha efektif ve başarılı bir hale getirmek için Workinton Kuluçka Merkezi'ni açtıklarını belirtti. İstanbul'da 11, Ankara'da 3 ve İzmir'de 1 olmak üzere toplam 14 lokasyona sahip olduklarını ifade eden Massena, kuluçka merkezlerinde startupların gelişimine katkı sağlayacaklarını söyledi. Ayrıca Massena, 6 ay sürecek olan projenin sonunda başarılı olan proje sahiplerini melek yatırımcılarla buluşturacaklarını aktardı. Bu süreçte Kuveyt Türk banksıyla da görüştüklerini işaret eden Massena, "Yaklaşık 30 yıldır reel sektöre destek veren Kuveyt Türk, yeni girişimlerin desteklenmesi için en uygun ortamın Workinton olduğuna karar verdi. Hızlı bir karar sürecinden sonra Lonca Girişimcilik Merkezi'nin açılmasına karar verildi. Workinton bünyesinde yer alan Kuluçka Merkezi ile startup ve girişimci ekosistemine uyumlu bir yapısı var. 6'lı mentor takımı danışmanlığını startup dünyasına kazandıran Workinton, Lonca'da da bu hizmeti sürdürecek" şeklinde konuştu.

Bankalar arası yatırım fonunu hayata geçirecek

Lonca Girişimcilik Merkezi hakkında bilgi veren İrfan Yılmaz, “Adını Selçuklu döneminde Anadolu'da esnaf ve zanaatkârların buluştuğu lonca teşkilatından alan girişimcilik merkezimizde usta-çırak ilişkisini mentorlar vasıtasıyla yaşatacağız. Lonca ile girişimcilere altı ay boyunca eğitim, danışmanlık, çok lokasyonlu kuluçka merkezi, hızlandırma programı, finansal yatırım desteği gibi birçok imkân sunacağız. Ayrıca Kuveyt Türk olarak Türkiye'de bankalar arasında bir ilke imza atarak startup ve teknoloji girişimcilerine özel ilk girişim sermayesi yatırım fonunu da hayata geçireceğiz” diye konuştu.