Kuveyt Türk ile Elin Enerji Çatı GES’te iş birliğine gitti

Yenilebilir enerji alanındaki finansman desteğini artıran Kuveyt Türk ile enerji sektöründe 40 yıldır faaliyet gösteren ve yaptığı başarılı güneş enerjisi santrali projeleriyle tanınan Elin Enerji arasında, Çatı Güneş Enerjisi Santrali (Çatı GES) alanında iş birliği protokolü imzalandı. Çatı GES projelerine finansman desteği sağlanmasına yönelik imzalanan protokolle, hem yatırımcılar finansmana daha kolay ulaşabilecek hem de yenilenebilir enerji alanında ülkemizin enerji üretimine katkı sunulacak.

“Çatı GES kurmak isteyen işletmelerin yanındayız”

Kuveyt Türk KOBİ’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı azaltabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları, enerjide ihtiyacı karşılama ve sürdürülebilirliği sağlama konusunda önemli bir rol oynarken, aynı zamanda enerji çeşitliliğini mümkün kılarak ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunuyor. Kuveyt Türk olarak uygun finansman koşullarıyla, yenilebilir enerji kaynakları arasından öne çıkan güneş enerjisinden faydalanmak isteyen şirketlerin yanındayız.

Elin Enerji ile yaptığımız iş birliği sayesinde yenilebilir enerji alanında verdiğimiz desteklerin yeni şirketlere ulaşacak olmasını sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz. İş birliğinden dolayı Elin

Enerji’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

“Çatı GES ile enerjide dışa bağımlılık azalacak”

Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için güneş enerjisi projelerinin artması gerektiğini vurgulayan Elin Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karakeçili ise, “Yatırımcılar, temiz ve güvenli enerjiye yatırım yaparak hem gelir elde ediyorlar hem de ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmasına katkıda bulunmuş oluyor. Çatı GES projelerini hazırladığımız yatırımcılar, Kuveyt Türk ile imzaladığımız iş birliği protokolü sayesinde hem uygun finansmana kolayca ulaşabilecek hem de güneş enerjisi yatırımlarıyla ülke ekonomimize ciddi katkıda bulunacak” diye konuştu. Türkiye’de güneş enerji yatırımlarının artması için iş birliği anlaşmalarının önemli olduğunu kaydeden Murat Karakeçili, anlaşma için Kuveyt Türk yetkililerine teşekkürlerini iletti.