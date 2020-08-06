Kuveyt Türk, ilk yarıda kârını yüzde 25 artırdı

06 Ağustos 2020

Kuveyt Türk, 2020 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Toplanan fon büyüklüğünü 2019 yılsonuna göre yüzde 22 artışla 104,4 milyar TL’ye çıkaran Kuveyt Türk, kullandırılan fon büyüklüğünü ise yüzde 21,2 artışla 70,2 milyar TL’ye ulaştırdı. Net kârını da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artırarak 754 milyon TL’ye çıkaran Kuveyt Türk’ün toplam aktifleri 134 milyar TL’ye, öz varlıkları ise 8 milyar TL büyüklüğe yükseldi.

Yılın ilk yarısına ait finansal sonuçları değerlendiren Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde hayata geçirdikleri destek paketleriyle üretime ve yatırıma önemli katkılarda bulunduklarını vurguladı.

“Pandemiyle mücadele sürecinde müşterilerimizin yanındayız”

Koronavirüs salgını sürecinde, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili kurumların tavsiyeleri doğrultusunda hem çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığını önceleyerek her türlü önlemi aldıklarını söyleyene Ufuk Uyan, "Türkiye’de ilk vakanın 10 Mart’ta görülmesini ardından bireysel ve tüzel müşterilerimize yönelik destek paketi hazırlayıp 24 Mart’ta hayata geçirdik. Müşterilerimizin taleplerini hızlıca değerlendirip hiçbir kâr payı veya masraf almadan finansman ödemelerini erteledik. Mevcut ödeme tablosuna göre daha esnek bir vade yapısı talep eden müşterilerimizin de finansmanlarını yeniden yapılandırdık." dedi.

'Hayallerini Erteleme Türkiye' kampanyasına dâhil oldu

Koronavirüs ile mücadelenin yılın ikinci çeyreğiyle birlikte hazırlandığına dikkat çeken Uyan, bu dönemde de reel ekonomiye destek olmak için hızla harekete geçen kuruluşlardan biri olduklarını ifade etti. Reel ekonomiye destek olmak ve bireylerin finansmana ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla konut, araç ve ihtiyaç finansman oranlarında indirime gittiklerini açıklayan Uyan, "Ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla Emlak Konut GYO ile anlaşma imzalayarak anlaşmalı projelerde ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasına dâhil olduk. Bu kapsamda müşterilerimize yüzde 10 indirim ve ilk 24 ayı ödemesiz olmak üzere 180 aya varan vade imkânından yararlanma imkânı sunduk.” ifadelerini kullandı.

“Üretime ve yatırıma destekte bulunduk”

Koronavirüs sürecinde tarım sektörüne destekte bulunmak için çiftçilere 500 milyon TL limitli finansman desteği sağladıklarını bildiren Ufuk Uyan, destek paketinin yanı sıra özel ticari kredi kartı Tohum Kart ile tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan mazot, gübre, zirai araç, tarımsal ekipman, tohum ve fide harcamalarını finanse ederken ödemeleri hasat dönemine kadar erteleme fırsatı sundukları aktardı.

Bu süreçte makine finansmanı kampanyasını hayata geçirdiklerini anlatan Uyan, "Bu kampanya ile ticari müşterilerimiz TL’de 0,74’ten, ABD dolarında 0,27’den, Euro’da 0,19’dan başlayan kâr oranlarıyla 6 ayı ödemesiz olmak üzere toplamda 60 aya varan vade seçenekleriyle makine finansmanı kullanabiliyor. 150’ye yakın makine satıcısıyla katkı paylı leasing satış anlaşmamız bulunuyor. Böylece müşterilerimize vade farksız ve düşük kâr paylı finansmanla makine edinme avantajı sağlıyoruz. 1 milyar TL limitli kampanyamız 30 Eylül tarihine kadar devam edecek." şeklinde konuştu.

Dijital müşteri sayısını yüzde 44 artırdı

Kuveyt Türk olarak salgın sürecinde dijital kanalları daha fazla öne çıkardıklarını söyleyen Ufuk Uyan; teknoloji, inovasyon ve müşteri memnuniyeti odaklı geliştirdikleri ürün ve hizmetlerinin katkısıyla 2019 Haziran-2020 Haziran tarihleri arasında dijital müşteri sayısını yüzde 44 artırdıkları bilgisini verdi. 2019'un ikinci çeyreği ile 2020'nin ikinci çeyreği arasında ise dijitalden geçen işlem sayısında ciddi bir artış yaşandığını belirten Uyan, 2020’nin Nisan-Haziran döneminde mobil ve internet şubeden yapılan toplam işlem sayısının 2019'un aynı dönemine göre yüzde 33 arttığına dikkat çekti.