Kuveyt Türk, üçüncü çeyrekte 1 milyar TL net kâr açıkladı

11 Kasım 2020

Kuveyt Türk, 2020 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,3 artışla 1 milyar TL net kâr elde eden Kuveyt Türk, istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Toplanan fon büyüklüğünü 2019 yılsonuna göre yüzde 39,6 artışla 119,3 milyar TL’ye çıkaran Kuveyt Türk, kullandırılan fon büyüklüğünü ise yüzde 36,3 artışla 78,9 milyar TL’ye ulaştırdı. Söz konusu dönemde Kuveyt Türk'ün öz varlıkları 7,5 milyar TL'ye aktif büyüklüğü ise 153 milyar TL’ye yükseldi.

“Reel ekonomiye desteğimiz artarak devam ediyor”

Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçları değerlendiren Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, salgınla mücadelenin ilk döneminden itibaren reel ekonomiye destek kapsamında hızla harekete geçen finans kuruluşlarından biri olduklarını söyledi.

Normalleşme süreciyle birlikte salgına yönelik tedbirlerden taviz vermeden sahip oldukları hızlı ve çözüm odaklı teknolojik altyapıları sayesinde müşterilerine kesintisiz hizmet vermeye devam ettiklerini kaydeden Uyan, "Salgın başladıktan sonra fiziki şube trafiği azalmış, dijital kanallara ilgi artmıştı. Dijital kanallarımıza yönelik ilginin giderek artmasının bir neticesi olarak toplam işlem sayımız salgın öncesi seviyelere ulaştı. Bu durum, vaktiyle teknoloji alanında yaptığımız yatırımların ne kadar isabetli olduğunu gösterdi. İlerleyen süreçte de yüksek aktif kalitemiz, sağlam teknolojik altyapımız ve etkin insan kaynağımızla müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Dijital Kâşif ürünlerimizi duyurduk”

Yeni hizmete sundukları Dijital Kâşif ürünleri hakkında bilgi veren Ufuk Uyan, “Çocukları bilinçli tüketime, ebeveynleri de çocuklarının geleceğini güvence altına almaya davet etmek amacıyla hazırladığımız Dijital Kâşif ürünlerimizi müşterilerimizin beğenisine sunduk. Çocuklara özel tasarladığımız Dijital Kâşif ürünleri yoğun ilgi görüyor. Dijital Kâşif Katılma Hesabı, Dijital Kâşif Kart ve Dijital Kâşif Mobil Uygulama’dan oluşan yeni ürünler sayesinde çocuklar artık hem harcamalarını kontrol ederek gelecekleri için birikim yapabiliyor hem de finansal okuryazarlık düzeylerini geliştirebiliyor. Yeni ürünlerimize yönelik güzel geri bildirimler alıyoruz.” diye konuştu.

“İK alanındaki çalışmalarımızla pek çok ödüle layık görüldük”

İnsan kaynakları (İK) alanında “önce insan-önce çalışan” anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Ufuk Uyan, “İnsan kaynakları uygulamalarımız 2020’de birçok ödüle layık görüldü. Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen ‘Avrupa’nın En İyi İşverenleri 2020’ listesine Türkiye’den giren ilk finans kuruluşu olduk. Aynı zamanda Avrupa’da faizsiz finans alanında listeye adını yazdıran ilk finans kuruluşu olma başarısını gösterdik. Dünyanın prestijli iş ödülleri arasında yer alan Stevie Büyük İşverenler Ödülleri 2020’de ise yan haklar uygulamamız ‘Sepetim’ gümüş, iç iletişim ağımız ‘İyi ki’ ise bronz ödül aldı. Öğrenmenin değere dönüştüğü ‘Kuveyt Türk Bankacılık Okulumuz’ da, Brandon Hall Group tarafından düzenlenen Excellence Awards’ta dördü altın olmak üzere 10 ödüle birden layık görüldü.” şeklinde konuştu.

“Lonca’da altıncı dönem Aralık’ta başlıyor”

Yeni fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdikleri Lonca Girişimcilik Merkezi’nin çalışmalarını salgınla mücadele döneminde de devam ettirdiklerini anlatan Ufuk Uyan, “Lonca’nın beşinci dönem mezuniyet programını koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirdik. Altıncı dönem çalışmalarımıza hızla başladık. Başvuru sürecimiz devam ediyor. Genel ve FinTech olmak üzere iki ayrı kategoride yapılabilen başvurular, 4 Aralık 2020’ye kadar www.loncagirisim.com adresinden kabul edilecek.” dedi.