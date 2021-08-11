Kuveyt Türk, yangından etkilenenlerin borçlarını öteliyor

Kuveyt Türk, yangından etkilenen müşterilerinin borçlarını 3 ay öteleme kararı aldı.

Başta Antalya Manavgat olmak Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarından zarar gören müşterilerine yönelik destek paketi hazırlayan Kuveyt Türk, talep etmeleri halinde müşterilerinin kredi kartı ekstrelerini ve mevcut finansman taksitlerini, ilave kâr payı ve herhangi bir masraf almaksızın 3 ay erteleyecek.

Banka, en son Rize, Artvin ve Düzce’de yaşanan sel felaketinin ardından müşterilerinin bireysel kredi kartı borçlarını ve bireysel finansman taksit ödemelerini ilave kâr payı ve masraf almadan 3 ay ötelemişti.