Kuveyt Türk’ten 400 milyonluk sukuk ihracı

04 Ekim 2017

Kuveyt Türk, katılım bankacılığı sektöründe TL cinsinden tek seferde en yüksek tutarlı kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirerek Türkiye rekoru kırdı. 106 gün vadeli 400 Milyon TL tutarındaki kira sertifikası 3 Ocak 2018’de anaparayla birlikte sahiplerine dağıtılacak.



Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ruşen Ahmet Albayrak, yaptığı açıklamada, “Kira sertifikaları gibi yatırım araçlarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına büyük önem veriyoruz. Yatırımcıların kira getirisi üretebilen varlıklar üzerinde hak sahipliğini ifade eden kira sertifikaları sahibine hem orta hem uzun vadede sabit getiri fırsatı sağlıyor. Son gerçekleştirdiğimiz 106 gün vadeli 400 Milyon TL’lik kira sertifikası ihracıyla Türkiye rekorunu yeniden kırdık. Kira sertifikalarıyla toplanan fonlar reel ekonominin fonlanmasında kullanılacak. Yıllık brüt yüzde 12 kira getirisi olan ihracımız piyasa muadillerine göre düşük olmasına rağmen rekor bir taleple karşılaştı. Anaparayla birlikte 3 Ocak 2018’de kira sertifikası sahiplerine dağıtılacak” diye konuştu.



Bireysel emeklilik sektöründe 1 Ocak 2017’de yürürlüğe giren Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) faizsiz fonlara olan ilgiyi artırdığını belirten Genel Müdür Yardımcısı Albayrak, “OKS kapsamında sistemde yer alan katılımcıların yaklaşık yüzde 65’inin faizsiz fonları seçtiğini görüyoruz. OKS sistemindeki faizsiz fonlara olan talep, faizsiz finansal sistem açısından oldukça umut vericidir. Emeklilik şirketlerinin fon portföylerinde tutabilecekleri kira sertifikası yüzdeliğinin genişletilmesi ve kısa vadeli kira sertifikası fonlarının kurulması kira sertifikasına olan ilgiyi ve talebi artırıyor. Tüm bu gelişmeler ışığında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50’lik bir artışla bu yıl 1 Milyar 735 Milyon TL’lik kira sertifikası ihracı gerçekleştirdik. Faizsiz finansal sisteme olan ilginin artmasından memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.