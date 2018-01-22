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Kuveyt Türk'ten 550 milyon TL'lik sertifika ihracı

Kuveyt Türk yıl başından bu yana 550 mln TL tutarında kira sertifikası ihraç etti.

Kuveyt Türk'ten 550 milyon TL'lik sertifika ihracı
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Katılım bankası Kuveyt Türk, ocak ayının ilk yarısında toplam 550 milyon lira tutarında kira sertifikası ihraç etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ocak ayı başında 104 gün vadeli 350 milyon lira tutarında, 16 Ocak'ta ise 120 gün vadeli 200 milyon lira tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

Açıklamada, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Albayrak'ın bankanın bu yıl ihraç hacmini artırmayı ve yeni sukuk modelleriyle çeşitlendirmeyi amaçladıkları ifadesine yer verildi. 

Kaynak: Reuters

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