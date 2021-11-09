Kuveyt Türk'ten 9 ayda 1,4 milyar TL net kâr

Kuveyt Türk, bu yılın ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, toplanan fon büyüklüğünü 2020 yıl sonuna göre yüzde 24 artışla 151,2 milyar TL’ye çıkaran banka, kullandırılan fon büyüklüğünü ise yüzde 20 artışla 94,9 milyar TL’ye ulaştırdı.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 1,4 milyar TL net kâr elde eden Kuveyt Türk, istikrarlı büyümesini bu dönemde de sürdürdü. Öz varlıklarını 9,3 milyar TL, aktif büyüklüğünü ise 186,9 milyar TL’ye yükselten Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırırken bankacılık sektöründe de 10. sıradaki yerini de korudu. Kuveyt Türk’ün cari fonlarının toplanan fonlar içerisindeki payı yüzde 56,9 olarak gerçekleşirken, ortalama öz kaynak kârlılığı yüzde 21,6’ye yükseldi. Kuveyt Türk, yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranını ise yüzde 19,67 seviyesine ulaştırdı.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, pandemi sonrası küresel toparlanmanın devam ettiğini belirterek, “Yılın ilk yarısında gözlemlediğimiz küresel toparlanma, dünya genelindeki aşılama oranlarının artması ve destekleyici politikaların sürmesiyle birlikte yılın üçüncü çeyreğinde de devam etti. Kuveyt Türk olarak biz de güçlü sermaye ve likidite yapımızla ülke ekonomisine desteğimizi bu dönemde de sürdürdük. Kullandırdığımız fon miktarını salgın döneminde de artırmaya devam ederek üçüncü çeyrek itibarıyla 94,9 milyar TL’ye ulaştırdık." ifadelerini kullandı.