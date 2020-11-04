Kuveyt Türk’ten depremzedeler için 3 ay erteleme kararı

04 Kasım 2020

Kuveyt Türk, depremden olumsuz etkilenen bireysel ve tüzel müşterilerinin finansman taksitlerinin ve kredi kartlarının kasım ayı ödemesini ilave kâr payı almaksızın 3 ay erteleme kararı aldı.

Kuveyt Türk, müşterilerinin erteleme talep etmeleri halinde başvurularını şubelerden yapabileceğini açıkladı.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İzmir’de yaşanan ve çevre illerden de hissedilen deprem, tüm vatandaşlarımız gibi Kuveyt Türk Ailesi olarak bizleri de derinden üzdü. Dualarımızın yanı sıra bu zor zamanlarda depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmak ve yaşanan üzüntü ve acıyı bir nebze olsun hafifletebilmek gayesiyle depremzede olan müşterilerimize, talep etmeleri halinde Kuveyt Türk’ten kullandıkları finansman taksitlerinin ve kredi kartlarının Kasım ayı ödemelerini ilave bir kâr payı almadan 3 ay erteleme imkânı sunuyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır-ı cemil, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz” dedi.