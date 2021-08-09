Kuveyt Türk'ün ekonomiye desteği 93 milyar TL'ye ulaştı

Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, 2021 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Toplanan fon büyüklüğünü 2020 yıl sonuna göre yüzde 18 artışla 144,5 milyar TL'ye çıkaran Kuveyt Türk, kullandırılan fon büyüklüğünü de yüzde 18 artışla 93 milyar TL'ye ulaştırdı. Net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artırarak 1 milyar TL'ye yükselten Kuveyt Türk'ün toplam aktifleri 177,6 milyar TL'ye, öz varlıkları ise 8,9 milyar TL büyüklüğe yükseldi.

Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiği ürün ve hizmetleriyle 32 yıldır müşterilerine faizsiz finans hizmeti sunan Kuveyt Türk, 2021 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Toplanan fon büyüklüğünü 2020 yılsonuna göre yüzde 18 artışla 144,5 milyar TL'ye çıkaran Kuveyt Türk, kullandırılan fon büyüklüğünü ise yüzde 18 artışla 93 milyar TL'ye ulaştırdı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 1 milyar TL net kâr elde eden Kuveyt Türk, istikrarlı büyümesini bu dönemde de sürdürdü. Öz varlıklarını 8,9 milyar TL, aktif büyüklüğünü ise 177,6 milyar TL'ye yükselten Kuveyt Türk, aktif büyük açısından katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırırken, bankacılık sektöründe 10. sıradaki yerini korudu.

"Salgın sürecinde reel ekonomiye desteğimizi artırdık"

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, finansal sonuçlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Seçkin finansal ürün ve hizmetlerimizi etkin şekilde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturuyoruz. Müşteri deneyimi odaklı yaklaşımımız, teknoloji-inovasyon çalışmalarımız ve dijital dönüşüm yolunda attığımız adımlarla sektördeki öncü konumumuzu sürdürüyoruz. Salgının etkilerinin devam ettiği ilk yarıda da faaliyetlerimizi müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı çerçevesinde şekillendirdik. Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını, teknolojik altyapımızın gücünden yararlanarak dijital kanallar üzerinden kolay, hızlı ve güvenli şekilde karşılamaya devam ediyoruz.Reel ekonomiye destek olma konusunda gösterdiğimiz hassasiyetin bir teyidi olarak kullandırdığımız fon miktarını salgın döneminde de artırmaya devam ederek, bu yılın ikinci çeyreğinde 93 milyar TL'ye ulaştırdık. Önümüzdeki dönemde de ekonomik yapının en temel unsurunu teşkil eden reel sektöre finansman desteğinde bulunmaya devam edeceğiz" dedi.