Kuyumcular fatura düzenleme sınırının artmasından memnun

05 Ocak 2020

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin sınırın 4 bin 200 liraya çıkması esnafı sevindirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514), 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere dün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin gerçekleştirmiş oldukları işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul eşya satışlarında fatura düzenleme zorunluluklarında değişiklik yapıldı.

Buna göre, söz konusu ürünlerin satışlarında, bu yıl için 1400 lira olarak belirlenen fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin haddin 3 katı olarak uygulanması uygun görüldü. Böylece kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında fatura düzenleme sınırı 4 bin 200 lira oldu.

"Telefonlarım durmuyor, esnafımız çok memnun"

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu düzenlemeyi müjde olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, düzenlemenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Fatura düzenleme sınırının, kuyumcuların, sarrafların büyük bir problemi olduğuna işaret eden Atayık, "Altın fiyatları günden güne çok artıyor. Yazar kasa limitimiz çok düşüktü. Ata lirası neredeyse 2 bin lira. Esnafımızın fatura kesmesi zaman alıyordu ama fiş olunca daha çok fiş kesecekler, müşterilerine daha fazla hizmet verecekler. Bu düzenlemeyle daha çok kayıt içine girecekler. Türkiye'deki 40 bin kuyumcumuzu çok büyük bir şekilde rahatlattı. Fatura düzenleme sınırının 4 bin 200 liraya çıkmasının sektörümüze çok büyük katkı sunacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Atayık, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar ve bürokratların kuyumcuların taleplerini dinlediğini ifade ederek, hem esnafın daha fazla kayıt içine gireceğini hem de daha fazla vergi ödenerek ülke ekonomisine katkı sağlanacağını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin (Sıra No: 514) dün Resmi Gazete'de yayımlandığını duyanların kendisini aradığını aktaran Atayık, "Gerçekten telefonlarım durmuyor. Esnafımız çok memnun olduklarını söylüyor. Bu düzenleme sektörümüzün önünü açacaktır." dedi.

Atayık, esnafın fatura, fiş kesmekten çekinmediğini, işlerini kolaylaştırdıkları için memnun olduklarını dile getirerek, bunun hem devlete hem de millete katkısı olacağına inandıklarını söyledi.

Kaynak: AA