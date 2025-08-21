Kuyumcular uyarıyor! Altın piyasasında yeni tehlike: 'Suriye altını'

Altın piyasasında sahteciliğe bir yöntem daha eklendi. Kuyumcular, piyasada basılarak satışa sunulan ve 'Suriye altını' olarak adlandırılan sahte altınların sektörde sorun yarattığını belirtiyor.

Ayarı daha düşük

Darphane üretimi olmayan bu altınların ayarının düşük olduğu, 22 ayar yerine 21 ya da 20 ayar olarak piyasaya sürüldüğü ifade ediliyor. Uzmanlar, bu altınların bozdurulmasının neredeyse imkânsız olduğunu, çünkü kuyumcuların bu ürünleri kabul etmediğini dile getiriyor.

Farklı yöntemlerle tespit edilebiliyor

Kuyumcular, 'Suriye altını'nın ancak mihenk taşı testi ve farklı yöntemlerle tespit edilebildiğini aktarırken ayrıca Kuyumcular Odası'nın denetim yapması gerektiğini ve yapılan denetimlerin de artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Vatandaşlara da uyarıda bulunan kuyumcular, kandırılmamak için mutlaka güvenilir ve bilinen yerlerden alışveriş yapılması gerektiğini vurguluyor.