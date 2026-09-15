Kuzey Boru (KBORU) iki ülkede yeni sözleşme imzaladı

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Kuzey Boru A.Ş. (KBORU), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, yurt dışı pazarlarda toplam 5 milyon 744 bin 160 euro tutarında yeni satış anlaşmalarına imza attığını duyurdu.

Moldova ve Polonya’da iki ayrı proje

Anlaşmalardan biri, Moldova’da Dünya Bankası kredisiyle finanse edilen Briceni Bölgesi Sulama Sistemlerinin Rehabilitasyonu ve Genişletilmesi Projesi kapsamında CTP ve HDPE boru satışını kapsıyor.

Şirket ayrıca Polonya’da faaliyet gösteren bir firmayla enerji santrali inşaatında kullanılmak üzere CTP boru satışı, saha ve mühendislik hizmetlerini içeren sözleşme imzaladı.

Kuzey Boru, sözleşmeler kapsamındaki teslimatların 2026 yılı boyunca kademeli olarak tamamlanmasını öngörüyor. Şirket, yaklaşık 322,4 milyon TL karşılığı ticari hacmin 2026 yılı satış hedefine etkisinin yüzde 2,5 seviyesinde olacağını bildirdi.