Kuzey Boru (KBORU) iki ülkede yeni sözleşme imzaladı
Kuzey Boru, yurt dışındaki sulama ve enerji projeleri için toplam 5,74 milyon euroluk yeni satış anlaşmaları imzaladı. Şirket, teslimatların 2026 içinde tamamlanmasını ve sözleşmelerin yıllık satış hedefine yüzde 2,5 katkı sağlamasını bekliyor.
Kuzey Boru A.Ş. (KBORU), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, yurt dışı pazarlarda toplam 5 milyon 744 bin 160 euro tutarında yeni satış anlaşmalarına imza attığını duyurdu.
Moldova ve Polonya’da iki ayrı proje
Anlaşmalardan biri, Moldova’da Dünya Bankası kredisiyle finanse edilen Briceni Bölgesi Sulama Sistemlerinin Rehabilitasyonu ve Genişletilmesi Projesi kapsamında CTP ve HDPE boru satışını kapsıyor.
Şirket ayrıca Polonya’da faaliyet gösteren bir firmayla enerji santrali inşaatında kullanılmak üzere CTP boru satışı, saha ve mühendislik hizmetlerini içeren sözleşme imzaladı.
Kuzey Boru, sözleşmeler kapsamındaki teslimatların 2026 yılı boyunca kademeli olarak tamamlanmasını öngörüyor. Şirket, yaklaşık 322,4 milyon TL karşılığı ticari hacmin 2026 yılı satış hedefine etkisinin yüzde 2,5 seviyesinde olacağını bildirdi.