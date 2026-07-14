Kuzey Boru’dan 184,6 milyon liralık ihracat anlaşması

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Kuzey Boru, sulama ve altyapı projelerinde kullanılacak boruların tedariki için toplam 3,93 milyon dolarlık satış anlaşmaları imzaladı. Teslimatların 2026 yılı boyunca kademeli olarak tamamlanması planlanıyor.

Kuzey Boru, yurt dışındaki sulama ve altyapı yatırımlarına yönelik yeni ihracat anlaşmalarına imza attı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamaya göre sözleşmelerin toplam değeri 3 milyon 926 bin 990 dolar oldu. Anlaşmaların Türk lirası karşılığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden 184 milyon 555 bin 203 lira olarak hesaplandı.

Yunanistan’daki sulama projesine boru satacak

Anlaşmalar arasında Yunanistan’daki Tavropos Yerel Toprak Islahı Kuruluşu Sulama Şebekelerinin Restorasyonu ve Modernizasyonu Projesi öne çıktı.

Kuzey Boru, proje kapsamında cam elyaf takviyeli plastik boru olarak bilinen CTP boruların satışını gerçekleştirecek.

Diğer sözleşmeler ise farklı ülkelerde yürütülen altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere koruge ve yüksek yoğunluklu polietilen boru tedarikini kapsıyor.

Teslimatlar yıl boyunca sürecek

Şirket, sözleşmeler kapsamındaki ürün teslimatlarının 2026 yılı boyunca kademeli olarak tamamlanmasını öngörüyor.

Yeni iş ilişkilerinin Kuzey Boru’nun cirosuna ve kârlılığına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Şirket, anlaşmalarla elde edilen ticari hacmin 2026 yılı satış hedefi üzerindeki etkisinin yaklaşık yüzde 1,5 seviyesinde olacağını bildirdi.