Kuzey Irak'tan petrol akışında kesinti
Kuzey Irak'tan Türkiye'ye petrol akışında bugün kesinti meydana geldi. Kesintinin ardından hatta akış yeniden başladı.
Kuzey Irak'tan Türkiye'ye petrol akışı saat 04:00'da durmasının ardından tekrar başladı.
Son günlerde hatta ortalama günlük 264 bin varillik akış gerçekleşiyordu. Saat 04:00'dan önce ise son 24 saatte Ceyhan'a 210 bin varil petrol ulaşmıştı.
Bugün yaşanan kesintinin sebebine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan Irak güçleri, tartışmalı bölgelerdeki pek çok petrol kuyusunu Peşmerge'den geri aldı. Bağdat'ın denetimine geçen kuyularda üretimin aksamaması için merkezi hükümet tarafından görevlendirmeler yapıldı.