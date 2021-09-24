Lagarde: Maliyet artışları geçeci nedenlerden kaynaklanıyor

CNBC'ye açıklamalarda bulunan Başkan, "Maliyet artışlarının birçok nedeni geçici. Gelecek yıl enflasyon tarafından çok daha istikrarlı bir ortam bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Lagarde enerji fiyatlarında yaşanmakta olan volatilitenin Covid bağlantılı arz sorunlarından daha uzun piyasaları etkileyebileceğini de belirtti. "Enerji fiyatlarında yükseliş uzun vadeli bir sorun olabilir" dedi.

Başkan öte yandan Euro Bölgesi'nde istihdam tarafında halen kullanılmayan alan olduğunu da belirtirken enflasyon Fed ile ECB'nin farklı programlar uygulamaları nedeniyle takvimlerinin de aynı olmayacağını kaydetti.

Lagarde, Avrupa'nın Çin'in sorunlu gayrimenkul şirketi Evergrande bağlantılı risklerinin küçük ölçekli olduğunun da altını çizdi.