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Lagarde: Piyasalardaki iniş çıkışlar endişe verici değil

IMF Başkanı Christine Lagarde, son günlerde piyasalarda yaşanan ani iniş çıkışların endişe verici olmadığını, buna karşın olası krizlere karşı mali reformların uygulanması gerektiğini söyledi.

Lagarde: Piyasalardaki iniş çıkışlar endişe verici değil
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IMF Başkanı Christine Lagarde, son günlerde piyasalarda yaşanan ani iniş çıkışların endişe verici olmadığını söyledi.

Dubai'de düzenlenen bir konferansta konuşan Lagarde, piyasalardaki hareketliliğe rağmen küresel ekonominin güçlü olduğunu vurguladı.

Buna karşın, hükümetlerin ekonomik ve mali reformlarla gelecekte yaşanabilecek krizleri önlemek için fırsatları değerlendirmesi gerektiğini kaydeden Lagarde, "Şu anda bulunduğumuz konumdan dolayı oldukça iyimserim. Yine de oturup büyümenin normal şekilde sürmesini bekleyemeyiz" dedi.

Küresel piyasalar toparlanıyorKüresel piyasalar toparlanıyor

 

Kaynak: Reuters

Son dakika Christine Lagarde IMF

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