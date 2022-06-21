Lagarde: Varlık fiyatlarında sert düşüş riskleri devam ediyor

Faiz artırımlarının kötüleşen büyüme görünümü ile bir araya gelmesinin varlık fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskıları artırdığını ifade eden Lagarde, "Finansal istikrar için riskler bu yılın başından bu yana gözle görülür şekilde arttı" diye konuştu.

Avrupa Sistemsel Risk Kurulu Başkanı olarak konuşan Lagarde, finansal istikrara yönelik risklerin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ile birlikte arttığını da belirtti.

Konuşmasında büyük gelişmiş ekonomilerde büyüme oranlarının bu yıl pozitif bölgede kalmaya devam edeceğini öngördüğünü de ifade eden Lagarde, merkez bankalarının enflasyon oranlarını kademeli şekilde hedeflerine doğru azaltabileceklerine inandığını da söyledi.