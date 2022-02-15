Lagarde'dan ECB'nin politika değişikliği için 'kademeli' vurgusu

Piyasaların ECB'nin bu yıl faiz artırımına gitmesini bekledikleri bir ortamda konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Banka'nın politikasında herhangi bir değişikliğin kademeli ocağını vurguladı.

Euro Bölgesi'nde enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu belirten Lagarde, ancak ECB'nin esnekliğini devam ettirmeyi amaçladığını ve Mart toplantısında gelen verilere bağlı olarak politika kararlarını oluşturacağını vurguladı.

"Politikamızda herhangi bir ayarlama kademeli olacak" diye konuşan Lagarde, "Para politikamızı düzenlerken esnekliği ve seçenekliliği sürdürmeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" dedi.

"Hedefimiz enflasyonu orta vadede yüzde 2 seviyesine getirmek" ifadelerini kullanan Lagarde, "Bunun başarmak için doğru zamanda adım atacağız" diye konuştu.