"Latin Amerika'da toparlanma kök saldı"
Fitch, Latin Amerika'da toparlanma sürecinin emtia fiyatlarındaki istikrar ve iyileşen dış şartlar tarafından desteklendiğini bildirdi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Latin Amerika ülke kredi notları için bugün yayınladığı 4. çeyrek raporunda, toparlanma sürecinin kök saldığını bildirdi.
Latin Amerika'da toparlanma sürecinin emtia fiyatlarındaki istikrar ve bir miktar toparlanmadan, iyileşen dış şartlardan, düşük enflasyondan, parasal gevşemeden ve düşük borçlanma faaliyetlerinden yararlandığını ifade eden Fitch, bununla birlikte bölgedeki ülkelerin çoğunun trendin altında büyüdüklerine de dikkat çekti.
Fitch, Latin Amerika ülkelerinde büyüme potansiyelinin düşük yatırım oranından ve verimlilikten olumsuz etkilendiğini vurguladı.