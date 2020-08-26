Laura, petrolü 5 ayın zirvesine taşıdı

26 Ağustos 2020

ABD'nin petrol üretimi açısından önemli merkezlerinden biri olan Meksika Körfezi bölgesini vuran ve üretimin durmasına yol açan Laura Kasırgası sonrasında uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseldi.

ABD ile Çin ticari ilişkilerine yönelik olumlu havanın da etkisiyle brent petrolünün varil fiyatı 46 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Saat 08:20 sularında brent petrol şu sıralarda düne göre yüzde 0,26'lık artışla 46,41 dolardan işlem görüyor. ABD ham petrolü ise 43,37 dolar seviyesinde.

Analistler, yatırımcıların ABD'yi vuran kasırganın rafinerilerde üretimin durmasına yol açmasının benzin arzında yaratacağı daralmanın ham petrol fiyatlarına etkisini fiyatladıklarını ifade ediyorlar.

Laura Kasırgası nedeniyle 310 offshore petrol üretim tesisin tahliye edimdi ve 1,56 milyon varil/günlük üretim durdu. Bu, Meksika Körfezi bölgesindeki üretimin yüzde 84'ü anlamına geliyor. 15 yıl önceki Katrina Kasırgası'nda üretim yüzde 90 oranında durmuştu.