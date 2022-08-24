LDR Turizm, hisse geri alım programı başlattı

LDR Turizm, 150 milyon TL fon ayırarak geri alım programı başlatılmasına karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu, 23.08.2022 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Şirketimizin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması amacıyla;

1)Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirketimiz paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,

2)Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 6.000.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 6.000.000 adet pay) olarak belirlenmesine,

3)Geri alım için ayrılacak fonun 150 Milyon TL olarak belirlenmesine,

4)Geri alım işlemlerinin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

5)İşbu Yönetim Kurulu kapsamında yürütülecek geri alım işlemlerinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir."