Les Ottomans Otel'in yeni sahibi BLG Varlık Yönetim oldu

İstanbul Boğazı’nın ikonik yapılarından Les Ottomans’ın icra yoluyla satışına ilişkin ihale tamamlandı.

İhaleyi, başlangıç bedelinin yaklaşık 4.5 katını teklif eden BLG Varlık Yönetim A.Ş. kazandı.

"Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz"

İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından e-ihale yöntemiyle 23 Haziran’da başlayan açık artırma, 30 Haziran’da tamamlandı. İhaleyi, 3 milyar 200 milyon lira veren BLG Varlık Yönetim A.Ş.'nin kazandığı açıklandı.

BLG Varlık Yönetim A.Ş. olarak ihaleye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“BLG Varlık Yönetim A.Ş. olarak, borçlunun süreç boyunca ortaya koyduğu tüm haksız eylem ve söylemleri ile kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerine rağmen, ‘Les Ottomans’ olarak bilinen otelin icra ihalesinin 30.06.2025 tarihinde tamamlanmış ve ihale başlangıç bedelinin yaklaşık 4,5 katı bedelle, 3.200.000.000 TL üzerinden şirketimiz adına ihale edilmiştir.

BLG Varlık Yönetim A.Ş olarak, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya ve portföyümüzdeki varlıkları etkin şekilde yönetmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

BLG Varlık Yönetim A.Ş.”