Libya'nın petrol ihracatı "ciddi tehdit altında"

12 Nisan 2019

Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah, başkent Trablus'taki çatışmalar nedeniyle doğal gaz ve petrol ihracatının ciddi tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.

Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile bir araya gelen Sanallah, görüşmede, "Trablus'ta yaşanan çatışmaların büyüklüğü ve yansımaları göz önüne alındığında petrol ve doğal gaz ihracatı 2011 yılından bu yana en büyük tehditle karşı karşıya kaldı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran ve Venezuela yaptırımlarını genişletmeyi düşündüğü bir ortamda Libya'daki olası arz sıkıntıları petrol fiyatlarındaki artışa katkı sağlayabilir. Yılbaşında 55 dolar civarında olan Brent petrolün varil fiyatı, OPEC kısıntısı ve yaptırımların etkisiyle bugün 71 dolarda yer alıyor.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da operasyon emri vermiş ve Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleriyle çatışmaya girmişti. Dünya Sağlık Örgütü, Libya'daki çatışmalarda bir haftada 58 kişinin öldüğünü, 275 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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