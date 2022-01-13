Lider Filo, halka arz başvurusunda bulundu

Operasyonel araç kiralama sektörünün önde gelen isimlerinden Lider Filo, halka açılıyor.

Lider Filo, halka arz hamlesi ile şirkete sermaye artışı yoluyla kaynak sağlayarak büyümeyi, şirketin kurumsal kimliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Lider Filo - LDR Turizm A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, halka arza ilişkin olarak izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gerekli başvurunun gerçekleştirildiği ifade edildi.

Söz konusu halka arz için aracılık işlemleri Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından sağlanacak.