Lider Filo, ilk gününde 'tavan' yaptı

Türkiye’de operasyonel araç kiralama sektörü oyuncularından Lider Filo, halka arz sürecini tamamladı ve şirketin hisseleri bugün işleme açıldı. 29-30 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleşen Lider Filo’nun halka arzında toplam büyüklük 380,5 milyon lira olarak açıklanmıştı.

Halka arz edilen şirket hisseleri “18,65 TL” fiyat ve “LIDER” kodu ile bugün Borsa İstanbul’da yatırımcılarıyla buluştu. Hisseler açılışla birlikte tavan gördü ve 20,50 liraya ulaştı.

LDR Turizm A.Ş.’nin halka arzı nedeniyle Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine; Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Lider Filo Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barokas, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Tezmen katıldı.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, tören sırasında şunları söyledi:

"Araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren Lider Filo, halka arz geliri ile araç filosunu genişleterek büyümeyi hedeflemektedir. Bu halka arz ile aynı zamanda, sermaye yapısını da güçlendirmiş, sermaye piyasalarının desteğiyle kurumsallaşma sürecindeki adımlarını hızlandırmış olacaktır.

Lider Filonun bu halka arzına yüksek sayıdaki yatırımcıların katılması gibi, son iki yılda, halka arzlarla ve bir çok vesileyle sermaye piyasalarına artan ilgi ile birlikte, yatırımcı sayımızda önemli bir artış oldu.

Bu vesileyle, özellikle yeni gelen yatırımcılarımıza finansal okuryazarlıklarını arttırmalarını, beraber çalıştıkları aracı kurumlarının yatırım danışmanlarının tavsiyelerini dinlemelerini, Şirketlerle ilgili haberleri sosyal medyadan değil, şirketlerin kendilerinin kamuyu aydınlatma platformunda yaptıkları açıklamalarından takip etmelerinin önemine vurgu yapmak istiyorum.

Yeni halka arzlarla, yeni yatırımcılarla ve yeni finansal ürünlerimizle birlikte sermaye piyasalarının büyütülmesi yönünde adım adım ilerlemeye devam ediyoruz. Bu büyümede katkısı olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Lider Filoya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum."

Metin Barokas törende şöyle konuştu:

"Bugün bizim için çok güzel ve özel bir gün. Lider Filo olarak çok mutlu ve gururluyuz. Şirketimiz için tarihi bir dönüm noktasındayız.

Öncelikle, bizlere güvenen yatırımcılarımıza teşekkür etmek isterim; 300 bine yakın yeni ortağımıza Şirketimize hoş geldiniz diyorum. Sizlerle birlikte çok büyük bir aile olduk.

Halka arz sürecinde bize yol gösteren, desteklerini esirgemeyen Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Borsa İstanbul’un ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun değerli yöneticilerine ve uzmanlarına saygılarımızı ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Halka arz sürecimizin başarılı olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Ulaşmış olduğumuz başarı, yatırımcıların Lider Filo’nun vizyonuna, gelecek hedeflerine ve performansına duydukları güveni gösteriyor. Halka arzda yatırımcılardan gelen yüksek talebin verdiği moral ve güç ile, Lider Filo olarak filomuzu büyütmek suretiyle potansiyel müşterilerimizi kazanmayı ve sürdürülebilir büyümeyi hızlandırmayı hedefliyoruz.

Lider filo olarak sizlerin güvenine layık olan halka açık bir şirket olmaya, tüm etik kurallar çerçevesinde gayret edeceğimizi bilmenizi isterim. Güçlü ortaklık ve yönetim yapısı, kurumsallığı ve vizyonu sayesinde Lider Filo’yu artık daha çok duyacağız…"

Yatırımcılardan 3,1 kat talep gelmişti

Borsada satış, eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilen halka arza; toplam 294 bin 466 yatırımcı katılmıştı. Gerçekleştirilen işlemde, halka arz büyüklüğünün toplamda 3,09 katına denk gelen 1.175.863.794 TL’lik talep toplanmıştı



Şirketin sermayesi halka arz sonrasında 53 milyon TL’den 66 milyon TL’ye yükseldi. Tamamlanan talep toplama süreci sonunda, ek satışla birlikte toplam sermayenin yüzde 30.91’ine karşılık gelen paylar halka arz edildi.