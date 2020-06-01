Lig borsada başladı

01 Haziran 2020

Şebnem TURHAN

Koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımlarının hızlanması ve 12 Haziran'da liglerin yeniden başlayacak olması Borsa İstanbul'da da etkisini gösteriyor. Bugün haftanın ilk seansında yatırımcıların en çok tercih ettiği hisse senetleri arasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da bulunuyor. Şu dakikalarda Galatasaray ve Beşiktaş yüzde 4, Fenerbahçe yüzde 5, Trabzonspor ise yüzde 2,5 seviyelerinde primli hareket ediyor. İşlem hacmine bakıldığında da dört büyük kulübün en fazla hacim yaratan ilk 15 hisse arasında olduğu görülüyor.

Galatasaray'ın piyasa değeri 1.9 milyar lira, Fenerbahçe'nin 1.2 milyar lira, Beşiktaş'ın 616.8 milyon lira, Trabzonspor'un 1.3 milyar liraya yükseldi.