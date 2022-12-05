‘Likidite volatilitesi’nin kaynağı ne?

Kaynak: dunya.com

Faiz oranlarının düştüğü ve merkez bankalarının cömert davrandığı on yılın ardından küresel finans piyasaları bir hesaplaşmayla karşı karşıya.

Küresel arenada yükselen enflasyona yükselen faiz oranları, merkez bankası varlık alımlarının yavaşlaması ve mali şoklar eşlik ediyor. Tüm bunlar likiditeyi, yani fiyatları dramatik bir şekilde hareket ettirmeden işlem yapma kabiliyetini piyasaların dışına atıyor.

Gelinen noktadaki dinamikler piyasadaki şiddetli, ani fiyat hareketleri, marj çağrıları ve diğer varlıkların zorunlu satışlarından oluşan kısır bir döngüyü tetikleyebilir ve öngörülemeyen sonuçlar doğurabilir.

Piyasalarda likidite volatilitesi

Financial Times’a konuşan Loomis Sayles'de Portföy Yöneticisi Elaine Stokes, "Piyasa çok likit değil, çok düzensiz ve çok değişken," dedi. Ve ekledi: Her dürtüyle alım satım yapılıyor ve bunu yapmaya devam edemeyiz.

Politika yapıcılar, piyasadaki dalgalanmalara ve finansal istikrar risklerine çok dikkat ediyor; ABD Merkez Bankası Başkan Yardımcısı geçtiğimiz ay "bir şokun kırılganlıkların artmasına yol açabileceği" uyarısında bulundu

Yüksek faiz oranlarına doğru hızlı bir geçiş, Avrupa'nın para piyasalarındaki işlevsizliği körüklüyor ve para politikasını sıkılaştırma çabalarını baltalamakla tehdit ediyor.

Küresel tahvil piyasalarının en büyük oyuncularını temsil eden Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği bu yılın başlarında, güvenli kısa vadeli borçların azlığının Euro bölgesinin 10 trilyon euroluk repo piyasasına zarar verebileceği uyarısında bulundu.

ABD’de para vanaları kısılınca…

Likidite uzun zamandır ABD Hazine piyasasının alametifarikası olmuştur. Ancak Federal Rezerv faiz oranlarını yükselttikçe ve Fed ve Japonya Merkez Bankası gibi büyük Hazine borcu sahipleri geri adım attıkça likidite azaldı.

Likiditedeki bozulma bazı yatırımcıların piyasanın genel sağlığını sorgulamasına yol açtı. Hazine piyasasında yaşanacak herhangi bir krizin geniş kapsamlı sonuçları olacaktır çünkü Hazine getirileri mortgage oranlarından ABD hükümetinin borçlanma maliyetine kadar her şeyi belirlemektedir. Hazine, küresel finans sisteminin bel kemiği ve diğer tüm ABD varlıkları için bir ölçüt olduğundan, fiyatlardaki büyük dalgalanmalar piyasalar arasında sekme yaratacaktır.

Gelişen piyasalarda temerrüt korkusu

Gelişmekte olan piyasa yatırımcıları için iki risk finansal istikrarı tehdit etmektedir.

Bunlardan ilki, yüksek faiz oranları ve güçlü doların dolar borçlarını ödemeyi zorlaştırması nedeniyle düşük ve orta gelirli ülkeler arasında çoklu temerrüt korkusu.

Kredi derecelendirme kuruluşları, gelişmekte olan 26 ülkenin, yani devlet Euro Bondlarına sahip olanların yaklaşık üçte birinin, önemli ölçüde temerrüt riski altında olduğunu, aşırı spekülatif olduğunu ya da temerrüde düştüğünü söylüyor.

Bu tür borçların sorunlu hale geldiği sihirli bir eşik yok. Ancak hükümetleri kemer sıkmaya zorlar ve sermaye kaçışına yol açabilir.