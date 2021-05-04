LimakPort dolar tahvil ihracı için yetki verdi

LimakPort yurtdışında dolar cinsi tahvil ihracı için yatırımcı toplantıları düzenlemesi UBS ve BofA Securities'i yetkilendirdi.

Liman işletmecisi, Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği tarafından ihraç edilecek olan tahvil Refinitiv servislerinden IFR'da yer alan habere göre yatırımcı toplantıları bugün başlayacak.

SPK, geçen ay LimakPort'a 400 milyon dolar tutara kadar yurtdışında tahvil ihracına izin vermişti. İhraca yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre yatırımcı toplantılarının ardından 15 yıla kadar vadede proje bonosu ihracına geçilmesi bekleniyor.