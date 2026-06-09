LME stoklarındaki düşüş bakır fiyatlarını dengeliyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Londra Metal Borsası bünyesindeki bakır stoklarının gerilemesi Çin kaynaklı talep endişelerine rağmen salı günü bakır fiyatları çin Çin kaynaklı talep endişeleri ve Ortadoğu geriliminin yarattığı satış baskısını dengeliyor.

Üç ay vadeli bakır kontratları Londra Metal Borsası işlemlerinde yüzde 0,22 değer kaybederek ton başına 13.585,5 dolardan işlem görürken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası üzerindeki en aktif kontrat yüzde 0,02 sınırlı artışla 104.090 yuana ulaştı. Yatırımcılar Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin haziran sonunda açıklayacağı ithalat tarifesi kararı öncesinde metalleri bu ülkeye taşımaya devam ediyor. Küresel stoklardaki azalış bakır fiyatları için önemli bir destek noktası oluşturuyor.

Çin gümrük verileri emtia piyasalarında baskı yaratıyor

Dünyanın en büyük metal tüketicisi Çin halk cumhuriyeti ham bakır ithalatında belirgin bir düşüş kaydederken, açıklanan veriler küresel emtia piyasalarında bakır fiyatları üzerinde baskı kuruyor. Çin gümrük idaresi yılın ilk beş ayında ham bakır ve bakır ürünleri ithalatının geçen yıla göre yüzde 7 azalarak 2,01 milyon tona gerilediğini açıkladı.

İthal metal talebini yansıtan Yangshan bakır primi pazartesi günü ton başına 64 dolara inerek 28 Nisan tarihinden bu yana en düşük seviyesini gördü. Ortadoğu genelindeki gerilim küresel büyüme endişelerini tetikleyerek endüstriyel bakır fiyatları ve emtia piyasasını olumsuz etkiliyor.

Ortadoğu gerilimi ve diğer metallerdeki son durum

İran ve İsrail arasında hafta sonu yaşanan çatışmalar petrol fiyatlarında yüzde 5 seviyesine kadar yükselişe yol açtı. Enerji piyasaları salı günü sakinleşirken ham petrol fiyatları kazançlarının büyük kısmını geri verdi. Londra Metal Borsası işlemlerinde alüminyum yüzde 0,31, çinko yüzde 0,27, kurşun yüzde 0,38 gerilerken nikel yüzde 0,77 ve kalay yüzde 0,95 değer kaybetti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası bünyesinde ise alüminyum yüzde 0,37 ve çinko yüzde 0,24 oranında geriledi.