Londra, dünyanın finans merkezi apoletini koruyor

Londra, City of London Corporation tarafından yapılan çalışmada global finansal merkezler listesinin en üst basamağında yer alamaya devam etti.

Ancak Londra sıralamayı belirleyen 5 kriterin bazılarında New York ve Singapur'un gerisinde kaldı.

Dijital nitelitkler, regülasyon ve yetenek gibi kriterler gibi 5 kriter üzerinden yapılan değerlendirmede Londra 61 puan ile ilk sırada yer alırken, 58 puan ile New York ikinci, 53 puan ile Singapur üçüncü sırada yer aldı.

Listeye bu yıl dahil edilen Paris, 41 puan ile 45 puandaki Frankfurt'un ardından beşinci sırada kendisine yer buldu. Hong Kong 6'ncı olurken, Tokyo ise yedinci sırada kendisine yer buldu.