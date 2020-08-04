Londra piyasasında gecelik TL swap faizi yüzde 1050'yi aştı
Gecelik vadede TL faizi 29 Temmuz'daki yüzde 6.8 olan seviyeden yüzde 1,050'nin üzerine çıktı.
Londra swap piyasalarında gecelik vadede TL faizi Nisan 2019'dan beri ilk kez 1,050 seviyesine kadar yükseldi.
Swap faizi en son tam gün işlem olan 29 Temmuz'da yüzde 6.8, 30 Temmuz'da ise yüzde 30 seviyesindeydi.
Gecelik TL swap faizi Nisan 2019'da yüzde 1,200'e yükseldikten sonra zaman zaman yaşanan sıçrama hariç tutulduğunda genel olarak yatay bir seyir izliyordu.
Swap getirlieri zaman zaman dalgalansa da 2019 Nisan'dan beri 1,000 puanı hiç aşmamıştı.